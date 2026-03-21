El Inversia pretende su undécima victoria consecutiva

El Inversia Seguros A Estrada Futsal buscará esta tarde su undécima victoria consecutiva. Los estradenses visitan a las 17.00 horas al Victoria FC en el Pabellón del Centro Penitenciario de Teixeiro con la misión de mantenerse en lo más alto de la tabla del grupo 1. También hoy, en el Coto Ferreiro, el UD Estrada FS recibe al Ultreia O Pino FS en un duelo previsto para las 20.00 horas. Los locales necesitan puntuar para escapar de la quema.