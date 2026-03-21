Coreti y CRAT juegan la final autonómica

El Manuel Anxo Cortizo de Lalín se convertirá esta tarde en el epicentro del rugby autonómico con una jornada doble de alto voltaje. La actividad arrancará a las 16.00 horas con la gran final de la Liga Galega M14 Mixta, un duelo que enfrentará al anfitrión, el Coreti Rugby Lalín, contra el CRAT A Coruña. Ambos conjuntos llegan a la cita definitiva tras superar en semifinales al Pontevedra RC y al Vigo RC, respectivamente.

La igualdad histórica entre ambos finalistas promete un espectáculo vibrante. Durante la presente temporada se han visto las caras en tres ocasiones, con un balance ligeramente favorable para los lalinenses de dos victorias frente a una derrota, aunque todos los encuentros destacaron por marcadores ajustados y un juego muy equilibrado. Los pupilos de Piñeiro buscarán aprovechar el factor campo para alzar el título ante su afición, en lo que el club define como un hito histórico: «la oportunidad de que un club humilde compita de tú a tú contra un gigante del rugby gallego». Desde la directiva subrayan que, más allá del resultado, el verdadero éxito ha sido la evolución técnica y humana del grupo a lo largo del año.

Avatel

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Sin tiempo para el descanso, el óvalo seguirá rodando a las 18.00 horas con la disputa del partido de ida de las semifinales de la Liga Galega Senior femenina. En esta ocasión, el CR Avatel Lalín. recibirá al Santiago RC. El equipo compostelano parte como el gran favorito de la categoría tras haber cedido una sola derrota en todo el curso, pero las «abellonas» confían en dar la sorpresa delante de sus aficionados y obtener una renta positiva de cara al partido de vuelta, que se celebrará en la capital gallega el próximo sábado 28.