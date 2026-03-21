Ale, portero del Estradense, tendrá que pasar por el quirófano

El Club Deportivo Estradense ha recibido un duro golpe tras el accidentado partido del pasado jueves en Vilalba. Su guardameta Ale resultó herido tras un fuerte choque fortuito con el local Vérez, dejando un parte médico que complica su continuidad en lo que resta de campaña. El diagnóstico confirma una fractura del pómulo y del maxilofacial. La gravedad de la situación la describe el propio portero: «Tengo cuatro fracturas y una úlcera en un ojo». Debido a la entidad de las lesiones, el futbolista pasará por el quirófano en los próximos días, teniendo ya fijada para este miércoles la cita para el preoperatorio. La incertidumbre planea sobre los plazos de recuperación. Ale se muestra cauto: «No sé si habrá suerte como para volver esta temporada». Por su parte, el jugador del Vilalbés, Vérez, también ha sufrido consecuencias físicas, diagnosticándosele un esguince cervical a raíz del impacto con Ale.