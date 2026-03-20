Victoria coral del Estradense en Vilalba con susto incluido

El Club Deportivo Estradense firmó ayer una victoria de prestigio en su visita a A Magdalena, superando por 0-2 a un Racing Club Vilalbés que se vio totalmente superado por el planteamiento visitante. Los de A Estrada, que ahora están a un punto de la fase de ascenso, cuajaron un partido impecable en todas sus líneas, desactivando el juego de un rival lucense que suele penalizar los errores ajenos, pero que esta vez no encontró fisuras en el bloque rojillo dirigido por Manuti.

El choque estuvo marcado por un ritmo bajo debido al intenso calor reinante en el feudo vilalbés, lo que impidió ver un carrusel de ocasiones claras, pero no evitó que el Estradense se hiciera dueño y señor de la posesión. El Vilalbés, incapaz de arrebatarle el balón a los visitantes, apenas generó peligro real sobre el área rival salvo algún centro, sobre todo durante los primeros 45 minutos de juego.

El marcador se abrió con una dosis de fortuna y precisión cuando un centro de Ángel se fue envenenando hacia el segundo palo hasta terminar en el fondo de las mallas defendidas por Santomé. Antes del descanso, el Estradense ya había avisado con un par de llegadas peligrosas que presagiaban lo que vendría después en la contienda.

En la segunda mitad, la sentencia llegó cuando el encuentro llegaba a su último minuto mediante una gran acción individual de Gerard. El extremo del conjunto de A Estrada alcanzó la línea de fondo y puso un «pase de la muerte» que Hugo Padín sólo tuvo que empujar para certificar el 0-2 definitivo. Pudo haber un tercero en las botas de Raúl, pero su remate se marchó por encima del larguero en la ocasión más clara del tramo final.

Lesión

No todo fueron celebraciones para el conjunto visitante, ayer, en la capital de la Terra Chá. La preocupación se instaló en A Magdalena cuando el guardameta rojillo, Ale, tuvo que abandonar el campo en ambulancia tras un fuerte choque con Cadra. A falta de pruebas médicas oficiales, las primeras exploraciones apuntan a una posible rotura de pómulo del guardameta, un amargo cierre para una actuación colectiva brillante.

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En definitiva, el Estradense demostró una madurez táctica desactivando por completo a un Vilalbés que se vio maniatado y sin capacidad de respuesta ante la asfixiante posesión visitante. Los tres puntos vuelven a A Estrada como premio a un bloque que apenas concedió licencias, aunque la alegría del triunfo se mantiene contenida en el vestuario a la espera de noticias favorables sobre el estado de salud de Ale.