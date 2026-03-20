Christian Costoya desafía al «Templo de la Velocidad»

Christian Costoya ya ha puesto el punto de mira en el asfalto italiano. Tras cerrar su participación en la UAE4 Series, el silledense ha regresado de inmediato al trabajo de campo para preparar la exigente temporada de la F4 Italiana. El proceso de adaptación está siendo intenso, combinando sesiones de simulador para pulir trayectorias con el trabajo real en pista, donde cada kilómetro cuenta para domar la potencia del monoplaza.

Tras el contacto inicial en los tests de Vallelunga el pasado febrero, la actividad se traslada ahora a un escenario de leyenda. Hoy y mañana, Costoya se enfrentará al trazado de Monza. El «Templo de la Velocidad» será el laboratorio perfecto para seguir sumando experiencia, con un enfoque muy especial en perfeccionar las salidas y la gestión de las frenadas fuertes.

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Esta cita en Monza es sólo el inicio de un calendario de preparación frenético que no dará tregua al joven piloto de McLaren durante los próximos meses. Sin apenas descanso, se desplazará a Paul Ricard los días 25 y 26 de marzo, para luego enlazar con Mugello el 30 y 31 del mismo mes. El maratón de tests continuará en abril, visitando Imola los días 9 y 10, y finalizando la puesta a punto en Misano el 27 y 28 de abril. Es un sprint logístico y deportivo diseñado para que Costoya llegue con el ritmo y la confianza necesarios para pelear en lo más alto del campeonato italiano.