Automovilismo / F4
Christian Costoya desafía al «Templo de la Velocidad»
El piloto silledense de McLaren inicia, hoy y mañana, sus primeros test en Monza para preparar su estreno en la competición italiana
Christian Costoya ya ha puesto el punto de mira en el asfalto italiano. Tras cerrar su participación en la UAE4 Series, el silledense ha regresado de inmediato al trabajo de campo para preparar la exigente temporada de la F4 Italiana. El proceso de adaptación está siendo intenso, combinando sesiones de simulador para pulir trayectorias con el trabajo real en pista, donde cada kilómetro cuenta para domar la potencia del monoplaza.
Tras el contacto inicial en los tests de Vallelunga el pasado febrero, la actividad se traslada ahora a un escenario de leyenda. Hoy y mañana, Costoya se enfrentará al trazado de Monza. El «Templo de la Velocidad» será el laboratorio perfecto para seguir sumando experiencia, con un enfoque muy especial en perfeccionar las salidas y la gestión de las frenadas fuertes.
Esta cita en Monza es sólo el inicio de un calendario de preparación frenético que no dará tregua al joven piloto de McLaren durante los próximos meses. Sin apenas descanso, se desplazará a Paul Ricard los días 25 y 26 de marzo, para luego enlazar con Mugello el 30 y 31 del mismo mes. El maratón de tests continuará en abril, visitando Imola los días 9 y 10, y finalizando la puesta a punto en Misano el 27 y 28 de abril. Es un sprint logístico y deportivo diseñado para que Costoya llegue con el ritmo y la confianza necesarios para pelear en lo más alto del campeonato italiano.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros
- Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- Balaídos, un estadio «de primera categoría» para la UEFA
- El nuevo laboratorio del hospital Meixoeiro busca reducir la espera para trasplantes agilizando los estudios