Fútbol / Segunda
El Lamela gana al Val do Ulla amplía su ventaja en el liderato
Redacción
El Lamela venció el pasado fin de semana en el campo del Val do Ulla, que marcha tercero, en un duelo de rivalidad que se terminó decidiendo por un gol (0-1). El tanto marcado por Alexandro García en el primer minuto de juego dio tres valiosos puntos a los trasdezanos, que de esta manera amplían su ventaja en lo alto de la tabla hasta los tres puntos. Esto es posible gracias a un nuevo tropiezo del Rodeiro, que no pudo pasar del empate (2-2) en casa ante el Santa Marta. Los dezanos encajaron el tanto del empate final en el tiempo de prolongación.
Importante fue también la victoria del Silleda por 3-0 ante el Atlético Fátima, un resultado que les permite ponerse a cinco puntos del descenso directo. En esa zona sigue el Cruces, que cierra la tabla tras perder 4-0 en San Mamed. El Vea está en la zona media después de caer en Belvís (2-0).
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas
- Los apartamentos turísticos prefabricados de lujo llegan a Baiona
- Máximo Huerta: «Cuido a mi madre también por egoísmo»
- Aldi, Jysk, Action o Pepco: así sera la oferta del nuevo área comercial de Navia