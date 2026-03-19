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Fútbol / Segunda

El Lamela gana al Val do Ulla amplía su ventaja en el liderato

Redacción

Lalín/A Estrada

El Lamela venció el pasado fin de semana en el campo del Val do Ulla, que marcha tercero, en un duelo de rivalidad que se terminó decidiendo por un gol (0-1). El tanto marcado por Alexandro García en el primer minuto de juego dio tres valiosos puntos a los trasdezanos, que de esta manera amplían su ventaja en lo alto de la tabla hasta los tres puntos. Esto es posible gracias a un nuevo tropiezo del Rodeiro, que no pudo pasar del empate (2-2) en casa ante el Santa Marta. Los dezanos encajaron el tanto del empate final en el tiempo de prolongación.

Importante fue también la victoria del Silleda por 3-0 ante el Atlético Fátima, un resultado que les permite ponerse a cinco puntos del descenso directo. En esa zona sigue el Cruces, que cierra la tabla tras perder 4-0 en San Mamed. El Vea está en la zona media después de caer en Belvís (2-0).

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