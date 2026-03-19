El Estradense busca meter al Vilalbés en la zona caliente

El Estradense se enfrenta hoy a partir de las 12.00 horas al Villalbés en una importante salida para el equipo rojillo. Tras su victoria ante el Barbadás los de Manuti continúan con una exigente semana con un choque ante un rival metido y asentado en puestos de play-off de ascenso. Los de Vilalba marchan en la tercera posición, solo superados por los intratables Compostela y Arosa, con 40 puntos, por los 33 de un Estradense que marcha undécimo. En esta situación llega un duelo a cara o cruz. Una victoria local a estas alturas dejaría al Vilalbés con pie y medio en el play-off, pero una victoria o incluso un empate de los estradenses permitiría a sus perseguidores recortar diferentes y meterlos de lleno en esa apretada y concurrida pelea por los puestos de privilegio.

«Va a ser un partido bonito e importante para los dos. Ellos tienen los deberes casi listos pero tienen un calendario complicado hasta final de liga. Si nos ganan a nosotros sería un rival que se escaparía pero si ganamos allí la liga se pondría muy bonita, con la igualdad que hay en estos momentos y con muchos equipos entrando en las últimas jornadas con opciones de estar en play-off», valoró el entrenador estradense, quien apunta que un empate no sería un mal resultado para ellos a nivel de clasificación.

El Estradense tendrá delante en esta jornada a un equipo que conoce bien y al que ya se ha enfrentado en muchas ocasiones en las últimas temporadas. «Son los mismos jugadores de siempre. Tienes esos siete u ocho hombres que llevan ocho o diez años jugando juntos en el mismo equipo y que siempre rinden. Este equipo ya sabe lo que es ganar un play-off y subir a Segunda RFEF. Este año había quienes los sacaban de los puestos de play-off, porque ttienen una plantilla un poco corta. Sin embargo, están teniendo suerte con las lesiones y están aguantando bien».

Noticias relacionadas

La convocatoria y el once titular del Estradense estarán condicionados por el partido que jugaron el pasado domingo y el que jugarán el próximo contra el Noia. Con varios jugadores tocados y con seis apercibidos de sanción por acumulación de amarillas, Manuti señaló que deben ser cautos. La buena noticia es el regreso de Raúl y Gerard tras cumplir sanción ante el Barbadás. Ambos llegan frescos, así que podrían entrar directamente en el once. En el lado contrario estaían jugadores como Padín o Prieto, a quienes se podría reservar por sus molestias físicas.