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El Estrada Pádel lidera la Segunda división con la meta del ascenso

Formación del equipo C del Estrada Pádel.

Formación del equipo C del Estrada Pádel.

Redacción

A Estrada

El equipo A del Estrada Pádel venció por 5-0 en casa al School Pádel Lirón. Con este resultado el equipo estradense se reafirma en la primera posición de la clasificacion de 2ª Categoría. Su objetivo esta temporada es ascender a 1ª y clasificarse para disputar la Copa Xunta.

El equipo B por su parte perdió por 3-2 en casa contra el Sete Pías (Cambados) en el duelo de 1° contra 2° de 4° Categoría. Su objetivo es el ascenso directo a Tercera.

El equipo C se enfrentó al Mercantil de Pontevedra, con victoria por 5-0. Ahora marchan segundos en la clasificacion de 5°, empatados con el 1° (el School Padel Pontevedra), y con el objetivo ascenso directo a 4° categoría

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El equipo D sufrió una derrota por 5-0 contra Arousa Pádel. Este resultado los mantiene en la pelea por los puestos de play-off de ascenso. El equipo E perdió por 3-2 contra Rías Baixas Team Pancada. Rozaron su primera victoria.

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