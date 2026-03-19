Pádel
El Estrada Pádel lidera la Segunda división con la meta del ascenso
Redacción
El equipo A del Estrada Pádel venció por 5-0 en casa al School Pádel Lirón. Con este resultado el equipo estradense se reafirma en la primera posición de la clasificacion de 2ª Categoría. Su objetivo esta temporada es ascender a 1ª y clasificarse para disputar la Copa Xunta.
El equipo B por su parte perdió por 3-2 en casa contra el Sete Pías (Cambados) en el duelo de 1° contra 2° de 4° Categoría. Su objetivo es el ascenso directo a Tercera.
El equipo C se enfrentó al Mercantil de Pontevedra, con victoria por 5-0. Ahora marchan segundos en la clasificacion de 5°, empatados con el 1° (el School Padel Pontevedra), y con el objetivo ascenso directo a 4° categoría
El equipo D sufrió una derrota por 5-0 contra Arousa Pádel. Este resultado los mantiene en la pelea por los puestos de play-off de ascenso. El equipo E perdió por 3-2 contra Rías Baixas Team Pancada. Rozaron su primera victoria.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas
- Los apartamentos turísticos prefabricados de lujo llegan a Baiona
- Máximo Huerta: «Cuido a mi madre también por egoísmo»
- Aldi, Jysk, Action o Pepco: así sera la oferta del nuevo área comercial de Navia