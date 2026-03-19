Pádel
El Deza Pádel tendrá equipo en Liga Gallega
Redacción
Lalín
El Deza Pádel Fmsport tendrá un equipo en la Liga Gallega federada, una iniciativa para fomentar el pádel entre la gente que se inicia en este deporte. Este equipo disputará la quinta división, en la que se medirá a rivales de la zona sur de Galicia.
Este nuevo equipo tiene la particularidad de tener jugadores de todas las edades, desde un niño de 14 años , pasando por chicos entre los 18 y 22 años, hasta un jugador de 50 y uno de 72 años.
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