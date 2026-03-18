La EF Silleda organiza un torneo internacional

El campo de Outeiriño acoge el día 11 de abril un torneo internacional organizado por la Escola de Fútbol Silleda. Esta competición ha sido bautizada como la Nudesa Cup, en honor a su principal patrocinador y cuya fábrica sirvió ayer para celebrar la presentación.

El principal aliciente de este torneo para equipos de categoría benjamín es su carácter internacional, con cuatro canteras que llegan desde Portugal. Se trata de Vitoria de Guimaraes, Sporting Braga, Famalicão y GD Chaves. A ellos hay que sumar las dos principales canteras gallegas, la de Depor y Celta, y los primeros clasificados de las ligas gallegas a estas alturas de la temporada: Pontevedra, Ourense, UD Santa Mariña de Vigo, Xuventud Oroso y Calasanz. La docena de equipos la completa el equipo local, la EF Silleda.

Desde el club trasdezano, su coordinador, Lolo Maceira, destacó la intención de crear un torneo «atractivo», que contase con pocos equipos, pero de alto nivel. «Es un torneo distinto, que será además un premio para los jugadores de casa que tendrán la oportunidad de enfrentarse a grandes equipos», explicó un hombre que también ejercerá como entrenador. «Será una buena experiencia para los chavales. Nuestro objetivo será aprender y pasarlo bien», manifestó el técnico.

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El primer ganador de la Nudesa Cup se decidirá tras una liguilla inicial con dos grupos de seis equipos, a la que seguirán las tradicionales eliminatorias. Maceira situó como grandes favoritos a la victoria a Sporting Braga, Guimares, Celta y Depor, aunque remarcó la igualdad que va a haber en esta competición.