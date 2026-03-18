Salvamento Deportivo

El CNS A Estrada, campeón gallego absoluto y júnior

Sumaron 22 medallas

El equipo estradense en la competición. / Cedida

Lois Docampo

A Estrada

El Club Natación y Salvamento A Estrada se proclamó campeón gallego masculino júnior y absoluto en el campeonato autonómico. Lo hizo en el evento celebrado este pasado fin en la piscina Rosario Dueñas de Ourense, logrando además una gran cantidad de medallas que redondearon un gran jornada.

Las medallas de oro logradas en la clasificación general junior y absoluta masculina fueron las dos más destacadas a nivel de equipo, aunque también se colgaron un bronce en la competición absoluta mixta. A mayores, el equipo estradense se colgó 19 medallas más.

Seis de ellas fueron de oro. Las lograron el relevo absoluto masculino de 4x50m natación con obstáculos: Enrique, Roi, Andrés y Manu G; el relevo de cuerda junior femenina: Alexia y Lidia; el relevo de 4x25m remolque de maniquí absoluto masculino: Martín, Manu G, Roi y Andrés; el relevo de 4x25m remolque de maniquí junior masculino: Iker, Andrés, Xabi y Roi; el relevo de 4x50m combinado absoluto masculino: Manu G, Xabi, Roi y Andrés; y el relevo de 4x50m combinado junior masculino: Andrés, Nico Baños, Xabi y Roi. Otras cuatro de las medallas alcanzadas fueron de plata y el resto de bronce.

Convocatoria

El equipo estradense celebra su triunfo. / Cedida

Los deportistas convocados en categoría júnior fueron Alexi Carbajal, Brais Martínez, Xabier Casal, Iker Gómez, Andrés Carballeda, Nico Baños y Roi Loureiro. En categorñia abaolusta compitieron Irene Cabanas, Uxía Tubio, Irenea Rivadulla, Paula pena, Ángela Trigo, Lidia Calviño, Ainhoa Sahagún, Manuel González, Javier Pereira, Tino Carballeda, Alejadnro Trigo, NIco Carballo, Martín Seoane, Leonel Marín y Enrique Ramilo.

Valoración del club

"A presión para os júnior e absolutos era evidente. E ben que o resolveron, xa que acadaron o pódio máis alto por primeira vez na historia do clube nos campeonatos júnior e absoluto masculino e o terceiro posto na xeral absoluta e 22 medallas que se trouxeron os deportistas para A Estrada. Esto era algo impensable hai tan só cinco anos cando o adestrador, Enrique Ramilo, chegou ao club. O traballo feito nos últimos anos foi dando os seus froitos e pouco a pouco avanzando postos nas diferentes competicións. Traballo duro, esixencia, motivación e un grupo moi cohesionado e integrado, son os piares básicos dos éxitos desta tempada. Os deportistas manifestan que o mellor que teñen é o grupo que forman, son amigos e compañeiros e eso nótase na auga. A cohesión entre eles e os duros entrenos de Ramilo, permítenlles acadar estes magníficos resultados. Aínda quedan por diante para rematar a temporada de piscina os campeonatos de España ao que acudirán en datas en menos de un mes"

