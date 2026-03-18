Salvamento Deportivo
El CNS A Estrada, campeón gallego absoluto y júnior
Sumaron 22 medallas
El Club Natación y Salvamento A Estrada se proclamó campeón gallego masculino júnior y absoluto en el campeonato autonómico. Lo hizo en el evento celebrado este pasado fin en la piscina Rosario Dueñas de Ourense, logrando además una gran cantidad de medallas que redondearon un gran jornada.
Las medallas de oro logradas en la clasificación general junior y absoluta masculina fueron las dos más destacadas a nivel de equipo, aunque también se colgaron un bronce en la competición absoluta mixta. A mayores, el equipo estradense se colgó 19 medallas más.
Seis de ellas fueron de oro. Las lograron el relevo absoluto masculino de 4x50m natación con obstáculos: Enrique, Roi, Andrés y Manu G; el relevo de cuerda junior femenina: Alexia y Lidia; el relevo de 4x25m remolque de maniquí absoluto masculino: Martín, Manu G, Roi y Andrés; el relevo de 4x25m remolque de maniquí junior masculino: Iker, Andrés, Xabi y Roi; el relevo de 4x50m combinado absoluto masculino: Manu G, Xabi, Roi y Andrés; y el relevo de 4x50m combinado junior masculino: Andrés, Nico Baños, Xabi y Roi. Otras cuatro de las medallas alcanzadas fueron de plata y el resto de bronce.
Convocatoria
Los deportistas convocados en categoría júnior fueron Alexi Carbajal, Brais Martínez, Xabier Casal, Iker Gómez, Andrés Carballeda, Nico Baños y Roi Loureiro. En categorñia abaolusta compitieron Irene Cabanas, Uxía Tubio, Irenea Rivadulla, Paula pena, Ángela Trigo, Lidia Calviño, Ainhoa Sahagún, Manuel González, Javier Pereira, Tino Carballeda, Alejadnro Trigo, NIco Carballo, Martín Seoane, Leonel Marín y Enrique Ramilo.
Valoración del club
"A presión para os júnior e absolutos era evidente. E ben que o resolveron, xa que acadaron o pódio máis alto por primeira vez na historia do clube nos campeonatos júnior e absoluto masculino e o terceiro posto na xeral absoluta e 22 medallas que se trouxeron os deportistas para A Estrada. Esto era algo impensable hai tan só cinco anos cando o adestrador, Enrique Ramilo, chegou ao club. O traballo feito nos últimos anos foi dando os seus froitos e pouco a pouco avanzando postos nas diferentes competicións. Traballo duro, esixencia, motivación e un grupo moi cohesionado e integrado, son os piares básicos dos éxitos desta tempada. Os deportistas manifestan que o mellor que teñen é o grupo que forman, son amigos e compañeiros e eso nótase na auga. A cohesión entre eles e os duros entrenos de Ramilo, permítenlles acadar estes magníficos resultados. Aínda quedan por diante para rematar a temporada de piscina os campeonatos de España ao que acudirán en datas en menos de un mes"
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas