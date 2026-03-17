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Xián Prado presenta su nueva montura

Xián Prado presenta su nueva montura | CEDIDA

Xián Prado presenta su nueva montura | CEDIDA

El piloto estradense Xián Prado presentó la nueva imagen de su Fórmula Outeda Evo II, con una nueva carrocería mejorada y aligerada. Su intención es volver a disputar el Campeonato Gallego de Montaña y pruebas sueltas en Castilla-León

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