Joel Castro, campeón de España de lucha olímpica

En una comarca con nula tradición histórica de lucha olímpica, Joel Castro es toda una anomalía. El estradense se acaba de proclamar campeón de España Sub-20 en categoría de 57 kilos, confirmando el gran momento deportivo que atraviesa y el buen trabajo que viene realizando durante esta temporada. El propio deportista admitía ayer su sorpresa por este triunfo en una categoría a la que, con 18 años recién cumplidos, acaba de llegar. «Venía con la intención de coger experiencia pero no me esperaba acabar ganando», afirmó ya con la medalla de oro en la mano.

Cabe recordar que la trayectoria de Joel Castro en el mundo de la lucha comenzó con un deporte hermano pero diferente, la Loita Tradicional Galega. El deportista entrenó esta modalidad durante años con Severino Gómez, en A Cambadela, hasta que un día el club se apuntó a un campeonato de lucha olímpica. Desde el primer momento, el estradense mostró una rápida adaptación y las medallas y triunfos comenzaron a llegar. Luego llegaría su incorporación al Centro de Alto Rendimiento de Pontevedra, donde sigue entrenando hoy en día, y su fichaje por el Keltoi de Vila de Cruces. Ahora tiene nuevos entrenadores y ya hace tiempo que no practica la Loita Tradicional Galega, aunque no se olvida de sus inicios.

Ya en competición, Joel Castro ha ido sumando triunfos, también a nivel nacional. En el 2023 se proclamó campeón de España Sub-17, logrando también medallas de plata y bronce en los dos últimos años. Ahora, ha dado un paso más con un oro Sub-20 y tras una emocionante final que se tuvo que decidir por tocado. «Esto me gusta y los resultados cada vez van a mejor», afirma el estradense. «No creo que sea bueno ni que tenga un talento especial. Lo importante es darlo todo en los entrenamientos y estar ahí todos los días, aunque acabes de ganar», sentenció.

Keltoi

Noticias relacionadas

El Club de Lucha Keltoi de Vila de Cruces participó en el Nacional con cuatro luchadores, alcanzando unos resultados muy destacados con un título nacional, un tercer puesto y dos clasificaciones entre los siete mejores de sus categorías. Además de Joel Castro también subió al podio Guillermo Sobrado, que alcanzó una meritoria tercera posición, sumando una nueva medalla para el club en esta competición estatal. Por su parte, África García finalizó en la quinta posición en la categoría de 55 kg, quedando muy cerca de las medallas tras una competición muy disputada. Completa la participación del equipo Nela Sebio, que logró un séptimo puesto.