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Fútbol / Tercera

El Estradense se mete de lleno en el amplio grupo de candidatos

Redacción

A Estrada

La victoria del pasado domingo ante el Barbadás ha colocado al Estradense en la undécima posición, aunque a solo dos puntos de los puestos de play-off de ascenso. A estas alturas, hasta nueve equipos pelean por una de esas plazas, todo ellos separados por tres puntos. Con diez partidos por delante, seis de ellos en casa, el entrenador rojillo, Manuel González «Manuti», considera que ha llegado el momento clave. «Hacer play-off dos años seguidos es algo que nunca ha hecho este equipo. No es sencillo porque aquí hay muchos equipos como nosotros que pelean por lo mismo pero es el momento de volcarse con el equipo e ir a por ello».

En cuanto al triunfo contra el colista, Manuti considera que fueron «superiores» y que el principal problema fue no «matarlo» antes. Ese partido también dejó el debut con el primer equipo del canterano Rosende.

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