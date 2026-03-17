Claudia Fernández, campeona gallega de salto con pértiga

El Atletismo Deza disputó el Campeonato Gallego Sub-10-12-14, donde Claudia Fernández se proclamó campeona gallega de salto con pértiga Sub14 con una marca de dos metros. Icía Penas fue tercera en salto con pértiga con 1,80 y 5ª en el triple salto con mejor marca personal de 9,23. Iago Rodríguez también se colgó un bronce en 1000ml con MMP de 3:07 y fue noveno en salto de longitud con MMP de 4,12m. El club acabó la jornada con muchas marcas personales.