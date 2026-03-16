El Pol corta la racha del Lalín tras 21 partidos sin perder

21 partidos consecutivos sin perder, con 17 victorias y 4 empates. Ese es el impresionante registro que ha firmado el Lalín esta temporada, números que será muy complicado repetir. El equipo dirigido por Dani Méndez y Cuqui ha pasado más de una vuelta sin conocer la derrota, mostrando una solidez que les permitió tomar ventaja al frente de la clasificación. Esa gran racha llegó a su fin ayer, en una de las salidas más complicadas que les quedaban de aquí a final de liga. Los rojinegros perdieron por 4-3 en el campo del Pol, un partido importante que tenían en su mano.

El Lalín no firmó su mejor partido de la temporada pero, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, demostró que son capaces de ganar hasta los encuentros más atascados. En una primera parte de tanteo y sin dominador claro, los rojinegros gozaron de las mejores ocasiones, especialmente por el peligro que generaban Brais Vila y Manu Vilariño en las bandas. Hubo alguna ocasión, pero no goles. El primer se haría esperar hasta la vuelta de los vestuarios, obra de Brai Vila. El Pol empató pronto pero dos tantos de Vilariño dejaban al Lalín en una gran situación, con un 1-3 a falta de 20 minutos.

Todo parecía hecho para un Lalín que sabe gestionar resultados favorables, pero en esta ocasión, todo se torció. Un tanto del Pol generó dudas y solo cinco cinco minutos después llegó el empate. Ese resultado parecía ser bueno para ambos pero el choque se decantó del lado de los locales en el 90 por una pérdida de balón.

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«Hemos sufrido nuestra primera derrota. Ahora toca levantarse. Debemos hacer borrón y cuenta nueva y pensar ya en el partido contra el Paiosaco», manifestó Dani Méndez tras un partido en que encajaron por primera vez más de dos goles. «Fue uno de nuestros peores partidos pero no merecimos perder. Debo reconocer que no me esperaba que este rival nos apretase tanto. Están en una dinámica positiva y eso se nota. Sus goles fueron todos golazos», argumentó. «Esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que los partidos duran 90 minutos y no podemos relajarnos».