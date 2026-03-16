El Inversia A Estrada arrolla al Agolada con siete goles de Pedro Castro

El Inversia Seguros A Estrada seguirá una semana más al frente de la clasificación de la Primera Gallega. Lo hará después de vencer sin contemplaciones al Agolada en el Coto Ferreiro, un partido que acabó con un resultado de 12-1. El partido comenzó de manera igualada, con un tanto estradense que respondió el equipo visitante. Corría el minuto 5. A partir de ya solo hubo un equipo sobre la pista. Los de Diego Castro fueron ampliando su cuenta para llegar al descanso con un 6-1 en el marcador que dejaba ell choque sentenciado. Esta diferencia se fue ampliando en la segunda parte hasta alcanzar los doce tantos. Por parte del Inversia destacó una vez más Pedro Castro, autor de siete de los goles.Estos tantos lo ayudaron a distanciarse en lo alto de la tabla de máximo goleadores, con 48 goles en 20 partidos.

Este resultado mantiene a los estradenses en el liderato, a tres puntos del Nauga Coruña. El Agolada sigue penúltimo con ocho goles. Un puesto por encima está el UD A Estrada, que en esta jornada perdió por un claro 16-1 en su visita a la pista del Alameda Xario.