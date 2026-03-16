Derrotas de Sporting Estrada y Agolada ante sus aficiones

Sporting Estrada y Agolada encajaron ayer sendas derrotas como locales. Los de Tinto lo hicieron ante el Marcón Atlético, un rival directo en la zona media que venció en el Manuel Regueiro por 3-4. Los locales se adelantaron por dos veces con goles de Juanín y Arturo pero los visitantes se escaparon con tres goles consecutivos. El tanto final de Juanín no sirvió para remontar.

El Agolada por su parte se hunde un poco más en el fondo de la clasificación tras perder por 1-3 ante el San Martín. Los dezanos ya tienen la permanencia a trece puntos.