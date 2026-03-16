El Coreti Lalín M14 jugará la final Gallega tras vencer al Pontevedra

El equipo M14 del Coreti Rugby Lalín se ha clasificado para la final de la Liga Gallega de Rugby. Lo hizo después de superar al Pontevedra Rugby en un duelo a doble partido que acabó por decidirse a favor de los dezanos en el Cortizo. La final la disputarán contra el CRAT A Coruña. Será el próximo sábado 21 a las 16.00 horas en el Manuel Anxo Cortizo.