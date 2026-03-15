Fútbol
El Lalín afronta una prueba de fuego ante un Pol en racha
Redacción
El Lalín afronta hoy a las 12.00 horas una de las salidas más complicadas de lo que le queda de aquí a final de temporada. El líder visita el campo del Pol, un equipo que viene de ganar cinco de sus últimos partidos, una buena racha que les ha permitido volver a engancharse a la pelea por los puestos de play-off. «Ese era su objetivo desde el comienzo de la temporada pero no comenzaron bien», manifestó el técnico Dani Méndez al analizar a un rival peligroso que gana enteros en un campo de hierba natural castigado por las lluvias. «Eso será un hándicap para nosotros porque no estamos acostumbrados a ese tipo de campos pero debemos centrarnos en no cometer errores y aprovechar nuestras ocasiones».
Los rojinegros afrontan este choque con la baja de Fuentes por sanción y de la Xocas por lesión. «Las bajas no son excusa. Hay que ganar para meter más presión al Negreira», afirmó.
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