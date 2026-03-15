El Estradense vive en el alambre

ESTRADENSE: Ale, Ander (Ian, min. 77), Carabán, Landeira, Pichi (Óscar, min. 65), Brais Vidal (Ángel Rosende, min. 90), Miguel, Mella, Porrúa, Dani Pedrosa (Ángel, min. 77) y Edu (Marcos, min. 90).

BARBADÁS: Borja, Nespereira (Cougil, min. 81), Corzo, Infa (Marcelo, min. 84), Toño, Iker, Pablo Ruíz, Kevin, Villar (Simón, min. 81), Poch (Roberto, min. 59) y Mano (Ismael, min. 46).

GOLES: 1-0, min. 21: Marcos Mella. 2-0, min. 31: Porrúa. 2-1, min. 39: Brais Vidal en propia meta. 3-1, min. 74: Edu. 3-2, min. 90: Corzo.

El Estradense recibió al colista Barbadás con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de pelear por los puestos de play-off y lo hicieron, aunque con la habitual dosis de sufrimiento para la parroquia local. Los de Manuti son y fueron muy superiores a un rival que explicó muchas de las causas de su última posición. A pesar de ese dominio, el Barbadás necesitó muy poco para mantenerse vivo hasta el último minuto e incluso tuvo sus oportunidades en la segunda parte para dar un buen susto a un Estradense demasiado condescendiente. Esta vez, la lógica se acabó imponiendo a la heroica, aunque lo hizo pidiendo la hora.

Desde los primeros minutos quedó claro que este partido estaba en manos de los locales. El Barbadás cedió metros y dominio pero con una apuesta retrasada que carecía de la presión necesaria y se descosía entre líneas. Por esos espacios desbordaba la calidad de los rojillos. Landeira avisó de cabeza y Mella puso el primero en el minuto 20 tras definir con calidad un centro lateral. Diez minutos después, Porrúa ponía el 2-0 en una jugada marca de la casa. Recibe en banda, recorte hacia dentro y disparo que se termina colando en la meta ouresana con algo de fortuna. La primera parte apuraba sin últimos minutos sin noticias de los visitantes pero una falta colgada desde la medular les valió para encontrar una oportunidad que acabó con un tanto en propia meta de Brais Vidal.

Ese 2-1 dejaba todo por decidir, así que el Estradense se volcó en busca del tercero. Llegaron continuadas y claras ocasiones, especialmente las de Porrúa y Dani Pedrosa con todo a favor. El disparo del primero lo sacó Borja con una gran parada y el del segundo, un defensa bajo palos. El Estradense no marcaba y eso a punto estuvo de aprovecharlo el Barbadás. Ale respondió por dos veces ante los disparos de Iker, aunque la más clara fue un disparo de Nespe que golpeó el larguero.

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Tras ese momento de dudas, el Estradense encontró el tercero por medio de Edu a centro de Ander. El choque parecía decidido pero un despiste general permitió al Bardadás anotar el segundo por medio de Corzo y amenazar con una remontada que nunca llegó.