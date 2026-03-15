El Estradense, obligado a ganar al colista Barbadás para poder seguir soñando

El Estradense recibe hoy a partir de las 12.00 horas en el Novo Municipal al Barbadás en un partido en el que solo les vale la victoria para seguir manteniendo vivo su sueño de alcanzar el play off de ascenso. Los de Manuti solo han sido capaces de ganar tres partidos en sus últimos quince partidos, un pobre balance que los ha alejado de las primeras posiciones. En esta apurada situación reciben a un Barbadás que cierra la clasificación de Tercera y que apura sus últimas opciones de mantenerse en la categoría.

«Es un rival que se reforzó y que viene jugándose el descenso. Este tipo de equipos son complicados en este tramo de la temporada porque juegan al 200% y suelen sacar buenos resultados. Si no igualamos esa intensidad vamos a sufrir», manifestó el entrenador estradense, quien reconoce que los tres partidos que tienen en los próximos ocho días serán claves para su equipo. Tras el partido del Barbadás visitan el jueves al Villalbés y el próximo domingo reciben al Noia. «Tenemos que sumar seis o siete puntos en estos tres partidos para seguir ahí. Si no lo logramos, esto se nos puede ir. Si queremos mantener nuestro sueño de jugar otro play-off es el momento de demostrarlo», argumentó.

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Los rojillos afrontan este choque con dos bajas seguras, las de los sancionados Gerard y Raúl. Pero además, cuentan con una larga lista de jugadores con molestias físicas. En ella figuran hombres como Padín, Ian, Sergio Prieto, Brais Vidal o Carabán. Manuti explicó que decidirán antes del partidos cuáles de ellos jugarán, teniendo en cuenta que deben disputar tres partidos en poco tiempo y que es necesario ir dosificando.