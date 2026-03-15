El Disiclín obliga al líder a ponerse el mono de trabajo

El Disiclín Lalín no logró dar la sorpresa ante un Novás que se llevó una merecida pero también sufrida victoria del Lalín Arena. El líder tuvo que ponerse el mono de trabajo en la segunda parte después de caer en la trampa del equipo de Cacheda en la primera. Su reacción aplastó cualquier atisbo de rebelión, mostrando por qué ambos equipos pelean esta temporada en lados opuestos.

Los de Cacheda firmaron una gran primera parte. Empezaron con una impecable e intensa defensa que solo concedió diez goles a un gigante como el Novás. A partir de ahí, a los rojinegros solo les quedaba crecer asentados en el contraataque, un arma que dominan bien. Eso les permitió ir abriendo brecha desde el ecuador del primer asalto hasta llegar a ponerse cinco arriba (14-9), una renta que se quedó en cuatro al descanso (14-10).

A la vuelta de los vestuarios, el Novás pareció haber aprendido la lección y las sensaciones de partido cambiaron. Los visitantes comenzaron a recortar diferencias ante un Disciclín con problemas para hacer daño en estático a una defensa dura que daba pocas opciones. A los trece minutos, el marcador ya refelajaba un empate (16-16) que dejaba dodo por decidir en el último cuarto del encuentro.

Noticias relacionadas

Cacheda pidió tiempo y movió banquillo en busca de una reacción. A partir de ahí, los roijnegros pelearon por mantener el choque igualado hasta los minutos finales ante un rival que dejaba mejores sensaciones pero no fueron capaces. Los tantos de un imparable Rubén López –fueron seis en este tramo del encuentro– y las paradas de Héctor fueron una losa demasiado grande para el equipo lalinense.