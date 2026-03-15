Balonmano / Nacional
El Disiclín obliga al líder a ponerse el mono de trabajo
Los lalinenses ganaron el primer asalto ante el Novás (14-10) pero terminaron cediendo una victoria merecida a un visitante que fue superior en el segundo (20-24)
El Disiclín Lalín no logró dar la sorpresa ante un Novás que se llevó una merecida pero también sufrida victoria del Lalín Arena. El líder tuvo que ponerse el mono de trabajo en la segunda parte después de caer en la trampa del equipo de Cacheda en la primera. Su reacción aplastó cualquier atisbo de rebelión, mostrando por qué ambos equipos pelean esta temporada en lados opuestos.
Los de Cacheda firmaron una gran primera parte. Empezaron con una impecable e intensa defensa que solo concedió diez goles a un gigante como el Novás. A partir de ahí, a los rojinegros solo les quedaba crecer asentados en el contraataque, un arma que dominan bien. Eso les permitió ir abriendo brecha desde el ecuador del primer asalto hasta llegar a ponerse cinco arriba (14-9), una renta que se quedó en cuatro al descanso (14-10).
A la vuelta de los vestuarios, el Novás pareció haber aprendido la lección y las sensaciones de partido cambiaron. Los visitantes comenzaron a recortar diferencias ante un Disciclín con problemas para hacer daño en estático a una defensa dura que daba pocas opciones. A los trece minutos, el marcador ya refelajaba un empate (16-16) que dejaba dodo por decidir en el último cuarto del encuentro.
Cacheda pidió tiempo y movió banquillo en busca de una reacción. A partir de ahí, los roijnegros pelearon por mantener el choque igualado hasta los minutos finales ante un rival que dejaba mejores sensaciones pero no fueron capaces. Los tantos de un imparable Rubén López –fueron seis en este tramo del encuentro– y las paradas de Héctor fueron una losa demasiado grande para el equipo lalinense.
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
- Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
- El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular