Fútbol
Agolada y Sporting reciben al San Martín y al Marcón
Redacción
Lalín/A Estrada
Agolada y Sporting Estrada juegan hoy como locales con urgencias diferentes. Los dezanos reciben (16.30 horas) al San Martín desde la última posición de la clasificación y apurando sus últimas opciones de mantenerse en la categoría. Se enfrentan a un rival que es sexto. Los de Tinto por su parte están en una cómoda octava posición y reciben (17.00) a un Marcón que está tres puestos y dos puntos por detrás.
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