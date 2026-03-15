Agolada y Sporting reciben al San Martín y al Marcón

Agolada y Sporting Estrada juegan hoy como locales con urgencias diferentes. Los dezanos reciben (16.30 horas) al San Martín desde la última posición de la clasificación y apurando sus últimas opciones de mantenerse en la categoría. Se enfrentan a un rival que es sexto. Los de Tinto por su parte están en una cómoda octava posición y reciben (17.00) a un Marcón que está tres puestos y dos puntos por detrás.