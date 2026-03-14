El Disiclín quiere manchar el expediente del invicto Novás

El Disiclín Balonmán Lalín afronta esta tarde un reto mayúsculo en el Lalín Arena al recibir al Valinox Novás, líder invicto de la categoría, en un partido previsto para las 19.00 horas. El técnico local, Pablo Cacheda, destacaba ayer la buena dinámica de trabajo de los suyos durante una semana en la que ha podido contar con prácticamente toda la plantilla, lo que permite al equipo llegar con confianza para intentar «dar un susto» al gran dominador del grupo e invicto hasta la fecha en la competición.

La cita, que será arbitrada por la pareja extremeña formada por Pedro Burgos y Javier Madruga, llega en un momento curioso de la temporada, justo después de que el conjunto de O Rosal anunciara su intención de ser sede de la fase de ascenso. «Es normal que ya piensen en ello tras lograr la clasificación con tanta autoridad», apunta Cacheda, que confía en que esa planificación a largo plazo pueda jugar a favor de los rojinegros en el choque de hoy: «A ver si podemos aprovechar si vienen un poco despistados con la mente en otros objetivos, aunque no dejan de ser el líder indiscutible y no han perdido ningún partido», explica el responsable técnico de los del Arena.

Pese a la diferencia en la tabla, el preparador lalinense recuerda que su equipo siempre ha dado la cara: «Esta temporada no ganamos muchos partidos, pero las derrotas nunca fueron abultadas; incluso en O Rosal competimos bien». Con la motivación de regalarle una victoria a su afición y romper la imbatibilidad del rival, el Disiclín saltará a la pista con la premisa de mantener la imagen combativa que ha mostrado durante todo el curso. «Para la confianza y el día a día del equipo, sumar estos dos puntos sería algo muy bonito», concluye el técnico.

El factor ambiental será clave en un Lalín Arena que se vestirá de gala para empujar a los suyos. Cacheda es consciente de que, para derribar el muro del Novás, necesitarán que el pabellón sea una caldera desde el primer minuto. «La imagen del equipo siempre ha sido la de pelear y dejarse todo», recuerda el técnico, apelando a ese ADN competitivo que ha permitido al Disiclín mantenerse vivo en casi todos los finales de partido esta temporada, independientemente del potencial del rival que estuviera enfrente. El objetivo será por lo tanto mantener esa vitola de escuadra combativa y solidaria.

Choque de trenes

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Por su parte, el Valinox Atlético Novás llega a la cita con los rojinegros de Cacheda con el cartel indiscutible de favorito y la motivación extra de cerrar una liga prácticamente perfecta. Aunque su mirada esté puesta en la próxima fase de ascenso, el equipo rosaleiro no querrá empañar su casillero de derrotas en una de las pistas más complicadas de la categoría como es la del multiusos Lalín Arena. El duelo entre dos clásicos de la categoría se presenta así como un choque de trenes entre la autoridad del líder y el hambre de un Disiclín que ve en este partido la oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y reivindicar su trabajo diario además de acercarse un poco más a la salvación de la categoría, que es ahora su principal meta.