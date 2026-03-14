Atletismo / Sub16
Brais Rey, noveno en el Campeonato de España
Redacción
El estradense Brais Rey finalizó noveno en el Campeonato de España sub16 en pista cubierta celebrado en Salamanca. El deportista del Atletismo A Estrada firmó una gran actuación en su primer Nacional individual bajo techo.
Fue una jornada de nervios que arrancaba con las semifinales de los 1000 ml. Tocó una serie dura, con dos atletas superiores y un grupo amplio de otros seis con opciones a meterse en una final, a la que solamente accedían los cuatro primeros. Hubo una salida fuerte, en la que se situó en los puestos de arriba. Escaparon dos atletas a falta de dos vueltas, con Brais Rey en un segundo grupo. Atacó a falta de 200 metros y tuvo un cambio final para ser tercero de la prueba con un crono de 2:39, marca personal.
En la final y ya sin nervios tocó disfrutar y sufrir. Fue una carrera exigente, la más rápida en la historia de los Sub16. Brais Rey no guardó esfuerzos entre los 12 mejores de España, y volvió a sacar el genio en una última vuelta en la que fue adelantando rivales para acabar en una fantástica novena plaza.
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