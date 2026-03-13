Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rumanía convoca a Ioan Precup para pelear por el Europeo

Silleda

El jugador silledense Ioan Precup ha sido convocado por la selección de Rumanía para pelear por un puesto en el próximo Campeonato de Europa Sub-17. El centrocampista formando en la Escola de Fútbol de Silleda y ahora en las filas del Villarreal ya sabe que será uno de los elegidos para luchar en una clasificación en la que se medirán a las selecciones de Islandia, Italia y Portugal.

