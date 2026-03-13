Rumanía convoca a Ioan Precup para pelear por el Europeo

El jugador silledense Ioan Precup ha sido convocado por la selección de Rumanía para pelear por un puesto en el próximo Campeonato de Europa Sub-17. El centrocampista formando en la Escola de Fútbol de Silleda y ahora en las filas del Villarreal ya sabe que será uno de los elegidos para luchar en una clasificación en la que se medirán a las selecciones de Islandia, Italia y Portugal.