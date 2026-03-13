Nico Lorenzo, campeón gallego de trail de Montaña

El deportista del Atletismo A Estrada Nico Lorenzo se proclamó campeón de Galicia de carreras de montaña. Lo hizo formando parte del club Vértice y en una competición englobada en el calendario de la Federación Gallega de Montaña.

Bueu, con el Trail de Nocedo de por medio, acogió la que era la primera prueba del 2026 del circuito de carreras de montaña, que en esta ocasión además era el Campeonato Autonómico.

La prueba cadete constaba de unos 11,5 km con un desnivel de 500 metros. Nico Lorenzo mostró en esta competición el buen estado de forma con el que llegaba a la cita y, con una confianza enorme, salió desde el inicio por delante, marcando el ritmo de la prueba. Muy pronto quedó solo en cabeza y tocó seguir así hasta el final de la misma. Por delante tenía un trazado corto pero con tramos difíciles, como una zona de playa en la que había que escalar por las rocas.

Terminaría cruzando la línea de meta con mucha autoridad con respeto al resto de atletas de su categoría, para imponerse así como campeón de Galicia de Montaña, en esta ocasión entre tierra y arena.

Se trata del primer título de campeón gallego de Nico Lorenzo, después de ser tercero en el autonómico de Montaña el año pasado. En cuanto al trailrunning –organizado por la Federación Gallega de Atletismo– se colgó la medalla de plata en dos ocasiones. De esta manera logra su primer oro, y lo hace además con gran autoridad sobre sus principales rivales.

Compromisos nacionales

Los buenos resultados que está logrando el deportista estradense en este comienzo del 2026 han situado su objetivo a nivel nacional. Como primer paso, Nico Lorenzo ha sido convocado por el equipo de tecnificación de la Federación Gallega de Montaña para participar en una concentración de alto nivel que tendrá lugar en Asturias el 14 y 15 de mayo. En esta actividad participarán atletas llegados de diferentes comunidades.

Antes sin embargo, el deportista del Atletismo A Estrada se desplazará a la localidad de Aguilar de Campó. donde disputará el Campeonato de España de trailrunning individual, en este caso en una competición organizada por la Federación Española de Atletismo. Tendrá lugar los días 2 y 3 de mayo. En el primero de esos días afrontará una prueba de 1 kilómetro vertical, mientras que en el segundo está prevista la carrera de montaña.

Este intenso mes de mayo podría tener su culminación los días 30 y 31, cuando se disputa el Campeonato de España en edad escolar, aunque en este caso organizado por la federación de Montaña en la localidad de Jaen. Pra ello Lorenzo todavía debe aguardar por la llamada de la selección gallega, aunque su reciente título de campeón gallego lo coloca como una de las bazas gallegas.