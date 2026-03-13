Rugby / M14
El Coreti deja la final vista para sentencia
Después del espectacular 29-56 conseguido en el campo del Monteporreiro, los jugadores de «Piñi» defenderán una renta de 27 puntos mañana en el Cortizo delante de sus aficionados
redacción
El Coreti Rugby Lalín ha dado un golpe de autoridad en la Liga Galega de M14 y se perfila como el gran favorito para luchar por el título. El conjunto lalinense, bajo la dirección técnica de «Piñi», encarriló la eliminatoria de semifinales con una sólida victoria a domicilio, imponiéndose al Pontevedra RC por un contundente 29-56.
Con esta renta de 27 puntos bajo el brazo, la cantera «abellona» buscará certificar su pase a la final ante su afición. El encuentro de vuelta se disputará mañana a las 16.00 horas en el Estadio Manuel Anxo Cortizo, donde el equipo local intentará hacer valer su superioridad y el factor campo para cerrar una clasificación que tienen prácticamente en su mano.
Con todo a su favor, el Coreti tiene este sábado la oportunidad de transformar su gran temporada en una plaza para la lucha por el título. La cita en el Manuel Anxo Cortizo no es sólo un trámite, sino la confirmación del excelente trabajo de cantera que vienen realizando los de «Piñi». Salvo una sorpresa mayúscula en el marcador, los lalinistas están llamados a ser los grandes protagonistas de la final, reafirmando el talento y la garra del equipo rojinegro.
- Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
- «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
- Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
- La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
- Panxón estrena el mayor camping de autocaravanas de Galicia con visitas de siete países
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Borja Iglesias responde al seguidor del Deportivo que le pidió la camiseta que el Celta lució en el homenaje a Madonna