Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Rugby / M14

El Coreti deja la final vista para sentencia

Después del espectacular 29-56 conseguido en el campo del Monteporreiro, los jugadores de «Piñi» defenderán una renta de 27 puntos mañana en el Cortizo delante de sus aficionados

El Coreti M14 está a un partido de meterse en la final por el título autonómico. | FDV

El Coreti M14 está a un partido de meterse en la final por el título autonómico. | FDV

redacción

Lalín

El Coreti Rugby Lalín ha dado un golpe de autoridad en la Liga Galega de M14 y se perfila como el gran favorito para luchar por el título. El conjunto lalinense, bajo la dirección técnica de «Piñi», encarriló la eliminatoria de semifinales con una sólida victoria a domicilio, imponiéndose al Pontevedra RC por un contundente 29-56.

Con esta renta de 27 puntos bajo el brazo, la cantera «abellona» buscará certificar su pase a la final ante su afición. El encuentro de vuelta se disputará mañana a las 16.00 horas en el Estadio Manuel Anxo Cortizo, donde el equipo local intentará hacer valer su superioridad y el factor campo para cerrar una clasificación que tienen prácticamente en su mano.

Noticias relacionadas

Con todo a su favor, el Coreti tiene este sábado la oportunidad de transformar su gran temporada en una plaza para la lucha por el título. La cita en el Manuel Anxo Cortizo no es sólo un trámite, sino la confirmación del excelente trabajo de cantera que vienen realizando los de «Piñi». Salvo una sorpresa mayúscula en el marcador, los lalinistas están llamados a ser los grandes protagonistas de la final, reafirmando el talento y la garra del equipo rojinegro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents