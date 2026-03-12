Fútbol Sala/Primera Futgal FS
El Inversia mantiene su racha con un recital ante el Pontedeume FS
El Inversia Seguros A Estrada FS continúa firmando una temporada perfecta. En su último encuentro, el conjunto visitante reafirmó su dominio absoluto al imponerse con un contundente 0-6 al Pontedeume FS, un resultado que les permite consolidarse en todo lo alto. El partido estuvo marcado por la solidez del líder, que no dio opciones al rival. La faceta goleadora estuvo repartida en tres dobletes: Pedro, Pincho y Luis anotaron dos tantos cada uno para sellar la goleada.
