Montaña
Iker Núñez brilla en Ames con su primer podio absoluto para el GTR
El pasado domingo, el equipo GTR Galaico Trail Run destacó en dos frentes distintos: Iker Núñez logró su primer podio (tercero absoluto) en el Trail de Ames (16 kilómetros), donde Rubén González fue noveno. En el Trail do Nocedo (Campeonato de Galicia), Alina Cimpeán y Lucía Peón quedaron cuarta y quinta, respectivamente, en su categoría, con participación adicional en la modalidad de 15 kilómetros.
