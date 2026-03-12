Iker Núñez brilla en Ames con su primer podio absoluto para el GTR

El pasado domingo, el equipo GTR Galaico Trail Run destacó en dos frentes distintos: Iker Núñez logró su primer podio (tercero absoluto) en el Trail de Ames (16 kilómetros), donde Rubén González fue noveno. En el Trail do Nocedo (Campeonato de Galicia), Alina Cimpeán y Lucía Peón quedaron cuarta y quinta, respectivamente, en su categoría, con participación adicional en la modalidad de 15 kilómetros.