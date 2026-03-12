Club Deportivo Lalín: donde el ascenso no se negocia

El Club Deportivo Lalín encara el tramo final de la temporada en una posición privilegiada, fruto de una actuación deportiva que su presidente, David Méndez, califica de «perfecta». El mandatario rojinegro destaca el papel de un cuerpo técnico que ha sabido minimizar errores y exprimir una plantilla amplia donde «todos son importantes y ninguno imprescindible». Sin embargo, Méndez frena en seco cualquier exceso de confianza que pueda existir después de ver al equipo en lo más alto de la tabla: «No hay que celebrar hasta que esté hecho, porque si no nos quedará cara de tontos». Esta solidez deportiva contrasta con la incógnita sobre su continuidad, tras confesar un desgaste personal y económico de 30.000 euros anuales que no está dispuesto a seguir asumiendo de ahora en adelante.

En el vestuario, la sintonía es absoluta entre todos los integrantes del cuerpo técnico y la plantilla. Dani Méndez y Cuqui mantienen el foco en la unión del grupo como motor del éxito. Tras cumplir el objetivo de cambiar la dinámica y recuperar la confianza, el técnico de los del Cortizo advierte que «todavía no se ha conseguido nada» y que la clave será seguir trabajando con la misma cohesión para terminar en lo más alto para regresar por fin a la Tercera Federación. El club lalinista se juega ahora mucho más que tres puntos: busca certificar un ascenso que premie la seriedad de un proyecto que, en lo económico, pide a gritos un relevo. De momento, pelota sigue entrando todos los domingos en favor del CD Lalín.