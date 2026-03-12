Bádminton/Primera División Bronce
El CB A Estrada resiste en Estella pese a las bajas y a los lesionados
El Club Bádminton A Estrada sufrió el pasado fin de semana tres derrotas en la segunda manga de la Primera División Bronce que tuvo lugar en Estella, lastrado por las bajas y lesiones. Pese a competir ajustadamente ante Huesca (4-3) y caer frente a Albacete e IES La Orden (5-2), el equipo estradense se mantiene fuera del descenso, aunque deberá ganar en la próxima jornada para asegurar la permanencia. Desde la presidencia de la entidad recuerdan que «está siendo un regreso duro a la competición nacional y nuestro objetivo sigue siendo mantener la categoría.
