Tres bronces para el Club Número Phi en el Gallego Promesas

El taekwondo estradense ha vuelto a demostrar su buen estado de forma tras la reciente celebración del Campeonato Gallego Promesas en Cangas. La sede de A Estrada del Club Número Phi acudió a la cita con un grupo de jóvenes deportistas que, en una jornada centrada en el aprendizaje y el debut competitivo, lograron cosechar tres medallas de bronce de la mano de Ángel Filloy, Saleta Simais y Erea Aller. Más allá del éxito en el medallero, la entidad ha subrayado el carácter formativo de este evento, diseñado para que los noveles taekwondistas gestionen los nervios del debut y apliquen por primera vez en el tapiz lo aprendido en sus entrenamientos. El ambiente de compañerismo fue la nota dominante del día, destacando la labor de otros jóvenes del club que se iniciaron como coach ayudantes desde la silla, apoyando a sus compañeros bajo la atenta mirada de las familias en la grada. n