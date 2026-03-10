Manuti: «Fuimos mejores, pero faltó darles la puntilla»

Manuti valoró ayer de forma agridulce el empate cosechado por el Club Deportivo Estradense frente al Alondras en Moaña, definiéndolo como un «partido precioso para el espectador» debido a la vocación ofensiva de ambos equipos y al alto volumen de ocasiones generadas. En su análisis, el entrenador rojillo reconoció que el Alondras fue superior y dispuso de mejores oportunidades durante la primera mitad; sin embargo, destacó la notable mejoría de los suyos tras el descanso, afirmando que fueron mejores durante gran parte del segundo tiempo. La mayor frustración del técnico radicó en la falta de contundencia defensiva y ofensiva en momentos puntuales: lamentó que los dos goles encajados fueran fruto de errores propios y que, justo tras lograr el primer empate, el rival anotara de nuevo en uno de sus escasos acercamientos de la reanudación.

A pesar de que le quedó la «espinita clavada» de no haber sentenciado el encuentro en los contragolpes finales, Manuti quiso poner en valor el rendimiento de su plantilla ante un Alondras que llegaba en una dinámica «espectacular» y en pleno pico de forma. Mirando hacia el futuro inmediato, el entrenador subrayó la importancia de la vuelta de Ángel, uno de los capitanes, a quien desea integrar plenamente para el tramo decisivo de las once jornadas restantes. No obstante, el panorama se presenta complejo en lo disciplinario, ya que el equipo afrontará los próximos compromisos con las bajas confirmadas por sanción de Raúl y Gerard, además de contar con varios futbolistas condicionados al encontrarse al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Estrategia

Noticias relacionadas

Manuti también puso el foco en la gestión emocional y física del vestuario de cara al sprint final de la temporada, señalando que la expedición de Ángel a Moaña fue un movimiento estratégico para que el capitán recupere sensaciones y aporte frescura al grupo. Con once jornadas aún por disputarse, el técnico de los del Novo Municipal es consciente de que el equipo necesita nuevos estímulos para compensar el desgaste de un calendario que empieza a pasar factura en forma de tarjetas. El desafío inmediato será recomponer el once inicial sin Raúl ni Gerard, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones creativas para mantener el nivel competitivo mostrado ante el Alondras y evitar que los errores de concentración penalicen el esfuerzo colectivo en los próximos duelos directos que le quedan por disputar al Estradense en el tramo final de la liga.