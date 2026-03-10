El lalinense León Feijoo se cuela entre la élite en Salamanca

El velocista lalinense León Feijoo, del Atletismo Deza, destacó en el Campeonato de España Sub-16 en Salamanca disputado el pasado fin de semana. En su debut nacional, logró el décimo puesto en los 60 metros vallas tras clasificarse con una marca de 8.78. El club muestra su orgullo por este éxito y pone ya el foco en el Campeonato de Galicia Sub-10, Sub-12 y Sub-14 de este fin de semana en Expourense, donde contará con una amplia representación.

