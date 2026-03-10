Lucha
Keltoi: fin de semana de promoción de la base y alto rendimiento
redacción
El Club Keltoi completó un fin de semana de intensa actividad deportiva. En Santiso, la jornada se centró en dar a conocer el combatlón, una novedosa modalidad que fusiona esgrima, lucha y kickboxing. A través de sesiones dinámicas, niños y adultos cruceños descubrieron los fundamentos de estas disciplinas dispares.
En paralelo, el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra acogió una concentración de tecnificación para las categorías Sub-17 y Sub-20. Durante tres horas, doce deportistas del club –Iara Parrado, Nela Sebio, África García, Noa Amboage, India García, Hugo López, Marco Rodríguez, Saúl Guerreiro, Izan Parrado, Cibrán Lalín, Joel Casto y Guillermo Sobrado– trabajaron bajo las órdenes de los entrenadores Rubén Méndez y Ramón García. Esta sesión fue decisiva para ultimar la preparación de cara al próximo campeonato de España, donde Guillermo Sobrado, Joel Casto, África García y Nela Sebio competirán con el objetivo de alcanzar los puestos de podio y dejar en lo más alto el pabellón del Keltoi.
