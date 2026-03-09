Tropiezos del Sporting y del Agolada en sus partidos en Cuntis y Dena

La jornada 25 de la Primera Futgal resultó ayer aciaga para los intereses de los dos equipos de las comarcas tras las derrotas por la mínima del Sporting Estrada y el SD Agolada, respectivamente. Los estradenses cayeron por un marcador final de 2-1 en su visita al Atlético Cuntis en un encuentro marcado por la mala fortuna. Aunque los locales se adelantaron en el minuto 20, el Sporting reaccionó rápido gracias a un tanto de Adrián en el 26 que devolvía las tablas al marcador. Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, un gol en propia meta de Samuel en el minuto 55 terminó por decantar la balanza a favor del Cuntis puesto que el marcador ya no se movió.

Por su parte, el Agolada también se volvió de vacío de su desplazamiento al feudo del Dena, donde perdió por un resultado final de 1-0. El conjunto agoladés mantuvo el empate durante gran parte del choque, pero un fatídico gol del Dena en el minuto 80 echó por tierra el trabajo defensivo de los visitantes y les impidió sumar en esta vigésimo quinta fecha del campeonato autonómico y seguirá ocupando el farolillo rojo de la clasificación.