Fútbol/Preferente Futgal
El Lalín resiste con diez y salva un ‘puntazo’ ante el San Tirso
Los rojinegros jugaron sus mejores minutos tras la expulsión de Fuentes por roja directa en el minuto 55 y rozaron la victoria con un tanto en el tramo final
El Club Deportivo Lalín y el SD San Tirso firmaron tablas (1-1) en un duelo de alto voltaje donde la épica local y un final de infarto marcaron el guión. El equipo de Dani Méndez demostró por qué es un bloque inexpugnable, extendiendo su racha de imbatibilidad a 21 jornadas consecutivas en el campeonato.
La primera mitad fue un ejercicio de ajedrez futbolístico. Con un «respeto máximo» entre ambos conjuntos, el orden táctico se impuso a la creatividad. «Fue un partido muy igualado, sin conceder ocasiones y sin arriesgar para no cometer errores», analizó Méndez tras el pitido final. El 0-0 al descanso reflejaba la solidez de dos defensas que apenas dejaron grietas. Sin embargo, el escenario cambió en el minuto 55. Fuentes vio la roja directa tras cortar un avance en solitario del San Tirso cuando el delantero se disponía a encarar a Dani Sampayo. Lejos de amedrentarse, la inferioridad numérica espoleó al Lalín. Los rojinegros firmaron sus mejores minutos con diez hombres, rozando el gol con un disparo al larguero de Eloy. La recompensa llegó en el tramo final. Un centro lateral de Brais Vila provocó el caos en el área visitante y Lago terminó introduciendo el balón en su propia portería. El Cortizo estalló de alegría, pero el destino guardaba un último giro. En el descuento de seis minutos, un balón colgado a la espalda de Aarón Xián permitió al San Tirso rescatar el empate definitivo.
Pese al sabor agridulce del gol encajado en el último suspiro, Dani Méndez fue tajante: «Es un puntazo». El técnico no dudó en elogiar el despliegue físico de sus jugadores ante una grada volcada: «Hay que quitarse el sombrero con el esfuerzo de los chavales», señaló.
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años