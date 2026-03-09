Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano/Juvenil

El Embutidos Lalinense jugará el Sector Nacional

Los juveniles del Embutidos Lalinense Balonmán Lalín entrenados por Pachi cerraron ayer en Cangas la liga con una derrota que los relega a la segunda posición en la clasificación definitiva. Sin embargo, podrán jugar el próximo Sector Nacional. El encuentro disputado en O Gatañal fue un duelo de poder a poder. El Lalinense terminó cayendo por un marcador final de 24-20 (en la ida los rojinegros ganaron de dos) y cediendo el liderato empatado a puntos con el Buenas Migas Luceros en la última jornada del campeonato.

