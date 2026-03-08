La falta de fondo de armario condena al Disiclín en Gáldar

El Disiclín Balonmán Lalín hizo anoche lo que pudo en su visita al feudo del Balonmano Gáldar Gran Canaria (27-23). Los de Cacheda dieron la cara en todo el partido y sólo entregaron la cuchara cuando la falta de banquillo impidió la entrada de jugadores de refresco en la recta final de la contienda. Los del Arena, que viajaron con 13 efectivos, cayeron con la cabeza alta en un partido muy igualado y en el que los del Arena lo pelearon hasta el final. Por otro lado, los juveniles del Embutidos Lalinense podrían conquistar esta tarde en Cangas el título de la Liga Ouro. Los rojinegros jugarán en O Gatañal delante del Buenas Migas Luceros y lo hacen invictos con 34 puntos en su casillero por los 32 de los de O Morrazo, que en la ida cayeron por dos tantos (25-23) en su visita al Lalín Arena.