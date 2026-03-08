Duelo con sabor a ascenso entre el Lalín y el San Tirso

El Manuel Anxo Cortizo se prepara para vivir este domingo un duelo de titanes en la zona alta de la Preferente. El líder, el Club Deportivo Lalín, recibe al San Tirso SD en un choque que enfrenta al primer y tercer clasificado, dos equipos llamados a pelear por todo hasta el final de la temporada. El técnico rojinegro, Dani Méndez, afronta la cita con optimismo y casi toda la artillería lista, confirmando que cuenta con toda la plantilla disponible a excepción de Xocas, que sigue recuperándose de su lesión. La nota positiva del día es el regreso de Cristian Liñares, que vuelve a una convocatoria cinco meses después para sumar fuerzas en un tramo crucial del curso.

Méndez no escatima en elogios hacia su rival, definiendo al San Tirso como un equipo «muy completo» que está firmando una campaña brillante, dando continuidad al nivel que ya los llevó a disputar la fase de ascenso el año pasado. Ante un adversario de tal calibre, el entrenador tiene clara la receta: «Tenemos que salir con la actitud innegociable de darlo todo y poner un ritmo alto de partido». El objetivo en el feudo lalinense no es otro que demostrar la ambición del grupo por mantener el liderato y ampliar a 21 la espectacular racha de jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Por otro lado, SD Agolada y Sporting Estrada disputan esta tarde sendos partidos frente a rivales dispares. Los aurinegros visitan el feudo del colista Unión Dena (17.30 horas) en un auténtico choque entre equipos necesitados de puntuar. Los auriverdes de Tinto también tendrán que desplazarse para medirse al Atlético Cuntis en el Municipal de A Ran, a partir de las 17.00 horas.