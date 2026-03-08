El CD Estradense visita a un Alondras enrachado

El Club Deportivo Estradense afronta esta mañana a las 12.00 horas una cita crucial por el play-off en un escenario atípico: el Iago Aspas Juncal de Moaña. El traslado desde Cangas se debe, según explica el técnico visitante Manuti, al «contencioso» del Alondras con su Ayuntamiento y al mal estado de un césped «muy pelado». El Estradense llega con la urgencia de reaccionar tras los «golpes muy duros» sufridos en A Illa y ante el Gran Peña, consciente de que una derrota situaría al Alondras a siete puntos, complicando seriamente el sueño de la promoción en el conjunto de A Estrada.

Para este duelo, Manuti recupera a Ángel tras tres meses de baja –un alta más anímica que competitiva, según el propio entrenador– y contará con Carabán, que llega sin entrenar tras ser padre, mientras que Padín es duda por molestias en el isquio. El reto será mayúsculo, pues el técnico advierte que el Alondras, plagado de jugadores con experiencia en Segunda B, es ahora mismo «el segundo o tercer mejor equipo de la liga» en este 2026.

Manuti ha destacado la peligrosidad de los de la capital de O Morrazo como uno de los equipos más fuertes en el segundo tramo de la competición regular, subrayando la necesidad de madurez mental frente a las decisiones arbitrales y la veteranía del rival. Además, el entrenador apeló a la resiliencia del grupo para reaccionar tras los recientes tropiezos, con el objetivo de mantener la capacidad mental del equipo y seguir luchando por alcanzar los puestos de play-off.

Duelo directo

Por otro lado, el técnico rojillo ha querido poner en perspectiva la importancia estratégica de este duelo directo frente a un rival que «lo cogemos en su mejor momento». Manuti advierte de que el Alondras ha cumplido con las expectativas de principio de temporada convirtiéndose en un rodillo en este inicio de 2026, lo que obliga al Estradense a no fallar en Moaña para evitar que la distancia sea insalvable en la clasificación provisional de la Tercera Federación. «El Alondras está ahora a 4 puntos y si nos gana, se nos va a 7», recuerda el míster de los del Novo Municipal de A Estrada, señalando que una derrota pondría muy «cuesta arriba» el objetivo prioritario del club de disputar la fase de ascenso por segunda temporada consecutiva.