Luchadores del Keltoi pugnan por una plaza en el Campeonato de España

La Federación Galega de Loita convocó hoy a los mejores deportistas gallegos a una concentración para decidir el equipo que va a representar a Galicia en los Campeonatos de España. Entre los convocados se encuentran los deportistas del Keltoi Joel Castro, Guilermo Sobrado, África García Lorenzo y Nelia Sebio, Izan Parrado, Hugo López, Marco Rodríguez, Iara Parrado, Noa Amboage, India García y Cibrán Lalín.