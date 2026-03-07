Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Campionato Xunta de Galicia de Rallyes–Recalvi

Lamela golpea primero en el Rali do Cocido más «urbano»

El XXX Rali do Cocido-Disiclín volvió a ofrecer ayer su tramo espectáculo en O Regueiriño con éxito de público en la jornada inaugural. José Manuel Lamela (Skoda Fabia) lideró el triplete de cabeza junto a Daniel Berdomás y Daniel Alejandro Remuiñán, certificando un dominio de la marca checa con siete coches en el «top ten»

Algunos de los Rally2/R5, en la Praza da Igrexa. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Algunos de los Rally2/R5, en la Praza da Igrexa. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Ángel Graña

Ángel graña

Lalín

Lalín recuperó ayer su esencia más competitiva con el arranque del XXX Rali do Cocido, una jornada inaugural que desbordó pasión por los rallyes en cada rincón de la capital dezana. Las horas previas al fuego real estuvieron marcadas por el trasiego en el Campo da Feira, donde se llevaron a cabo las verificaciones técnicas y administrativas, seguidas de la tradicional presentación de los potentes R5 y R2 en la Praza da Igrexa, permitiendo a los aficionados ver de cerca las monturas antes de la batalla. Sin embargo, la escasa iluminación de O Regueiriño impidió una mayor vistosidad en un tramo que ha vuelto para quedarse.

1 | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Público apostado en el Lalín Arena presenciando la prueba / .

El plato fuerte llegó con el regreso del tramo espectáculo en el entorno de O Regueiriño, donde una multitud de seguidores abarrotó el trazado de 1,4 kilómetros para ver a unos pilotos que lucieron sus destrezas sobre el asfalto urbano de Lalín. En lo deportivo, José Manuel Lamela (Skoda Fabia) voló sobre el asfalto urbano para marcar el mejor tiempo (1:17.04), escoltado por un rapidísimo Daniel Berdomás (Citroën C3) y por Daniel Alejandro Remuiñán (Skoda Fabia), a 0,3 y 1,9 segundos respectivamente del vencedor. Este primer asalto dejó clara la hegemonía de la firma checa, que logró colocar siete unidades de su Fabia entre los diez primeros clasificados, sentando las bases de lo que promete ser un fin de semana de infarto para los participantes.

2 | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Lamela al volante de su Fabia en el tramo espectáculo. / .

La segunda jornada del Rali do Cocido, hoy, se alzará como el eje central de la prueba lalinense, concentrando el grueso de la competición en un formato compacto, dinámico y diseñado para optimizar los desplazamientos. La estructura de la prueba se divide en dos bloques de cuatro tramos cronometrados a doble pasada, ofreciendo un recorrido variado que exigirá el máximo rendimiento de las mecánicas y los equipos.

3 | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Aficionados presenciando la primera jornada del Rali do Cocido / .

Especiales históricas

Durante la mañana, el protagonismo recaerá en el retorno de zonas históricas del Rali do Cocido con los tramos de Cercio y Méixome. Estas especiales recuperan la esencia de antiguos trazados: Cercio integra sectores de Xirón, que no se disputaba desde 2016, mientras que Méixome rescata zonas de O Muiño, ausente del itinerario desde 2013. Esta combinación de secciones «nuevas» para muchos pilotos añadirá un plus de dificultad y nostalgia a la primera mitad del día, y también para los aficionados que quieran presenciarlo.

Noticias relacionadas

4 |

Verificaciones técnicas en la Carpa do Cocido del Campo da Feira de Lalín. / .

Por la tarde, la acción se trasladará a terrenos más familiares para los pilotos pero igualmente técnicos. Se disputará el tramo de Carballeda en su configuración de 2024 y la mítica especial de Saborida, que vuelve al trazado de 2019 incorporando una pequeña variante en su zona inicial para refrescar el desafío. El fin de fiesta y la entrega de trofeos tendrán lugar en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis, donde se espera la entrada del primer participante en el parque cerrado final a las 20.30 horas, dando por finalizada así una edición que equilibra a la perfección el respeto por la tradición y la eficiencia logística. Aunque todo indicaba que la lluvia podría hacer acto de presencia, parece que hoy la meteorología tampoco aguará la gran fiesta del motor de Lalín.

TEMAS

  1. La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
  2. Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
  3. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
  4. «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
  5. Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
  6. Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
  7. Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
  8. La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita

El forense considera que el perjuicio sufrido por una víctima de atropello puede limitar su actividad como modelo

El forense considera que el perjuicio sufrido por una víctima de atropello puede limitar su actividad como modelo

El tudense Carlos Fer diseña el cartel de las Festas de San Telmo

El tudense Carlos Fer diseña el cartel de las Festas de San Telmo

Una gran oportunidad perdida

Una gran oportunidad perdida

Adiós a Rubia, la cabra de Bueu en Gran Hermano

Adiós a Rubia, la cabra de Bueu en Gran Hermano

Xunta y Concello de Pontevedra pactan la liberación de concesiones en las marismas de Alba

Xunta y Concello de Pontevedra pactan la liberación de concesiones en las marismas de Alba

El recorte en los viñedos de Rías Baixas podría pactarse tras la floración

El recorte en los viñedos de Rías Baixas podría pactarse tras la floración

La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes

La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes

Condenado por arrojar de forma «despiadada, salvaje y cruel» al perro Pistón desde el viaducto de la autovía: sobrevivir a una caída de 100 metros fue «milagroso»

Condenado por arrojar de forma «despiadada, salvaje y cruel» al perro Pistón desde el viaducto de la autovía: sobrevivir a una caída de 100 metros fue «milagroso»
Tracking Pixel Contents