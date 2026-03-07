Lamela golpea primero en el Rali do Cocido más «urbano»

Lalín recuperó ayer su esencia más competitiva con el arranque del XXX Rali do Cocido, una jornada inaugural que desbordó pasión por los rallyes en cada rincón de la capital dezana. Las horas previas al fuego real estuvieron marcadas por el trasiego en el Campo da Feira, donde se llevaron a cabo las verificaciones técnicas y administrativas, seguidas de la tradicional presentación de los potentes R5 y R2 en la Praza da Igrexa, permitiendo a los aficionados ver de cerca las monturas antes de la batalla. Sin embargo, la escasa iluminación de O Regueiriño impidió una mayor vistosidad en un tramo que ha vuelto para quedarse.

Público apostado en el Lalín Arena presenciando la prueba / .

El plato fuerte llegó con el regreso del tramo espectáculo en el entorno de O Regueiriño, donde una multitud de seguidores abarrotó el trazado de 1,4 kilómetros para ver a unos pilotos que lucieron sus destrezas sobre el asfalto urbano de Lalín. En lo deportivo, José Manuel Lamela (Skoda Fabia) voló sobre el asfalto urbano para marcar el mejor tiempo (1:17.04), escoltado por un rapidísimo Daniel Berdomás (Citroën C3) y por Daniel Alejandro Remuiñán (Skoda Fabia), a 0,3 y 1,9 segundos respectivamente del vencedor. Este primer asalto dejó clara la hegemonía de la firma checa, que logró colocar siete unidades de su Fabia entre los diez primeros clasificados, sentando las bases de lo que promete ser un fin de semana de infarto para los participantes.

Lamela al volante de su Fabia en el tramo espectáculo. / .

La segunda jornada del Rali do Cocido, hoy, se alzará como el eje central de la prueba lalinense, concentrando el grueso de la competición en un formato compacto, dinámico y diseñado para optimizar los desplazamientos. La estructura de la prueba se divide en dos bloques de cuatro tramos cronometrados a doble pasada, ofreciendo un recorrido variado que exigirá el máximo rendimiento de las mecánicas y los equipos.

Aficionados presenciando la primera jornada del Rali do Cocido / .

Especiales históricas

Durante la mañana, el protagonismo recaerá en el retorno de zonas históricas del Rali do Cocido con los tramos de Cercio y Méixome. Estas especiales recuperan la esencia de antiguos trazados: Cercio integra sectores de Xirón, que no se disputaba desde 2016, mientras que Méixome rescata zonas de O Muiño, ausente del itinerario desde 2013. Esta combinación de secciones «nuevas» para muchos pilotos añadirá un plus de dificultad y nostalgia a la primera mitad del día, y también para los aficionados que quieran presenciarlo.

Verificaciones técnicas en la Carpa do Cocido del Campo da Feira de Lalín. / .

Por la tarde, la acción se trasladará a terrenos más familiares para los pilotos pero igualmente técnicos. Se disputará el tramo de Carballeda en su configuración de 2024 y la mítica especial de Saborida, que vuelve al trazado de 2019 incorporando una pequeña variante en su zona inicial para refrescar el desafío. El fin de fiesta y la entrega de trofeos tendrán lugar en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis, donde se espera la entrada del primer participante en el parque cerrado final a las 20.30 horas, dando por finalizada así una edición que equilibra a la perfección el respeto por la tradición y la eficiencia logística. Aunque todo indicaba que la lluvia podría hacer acto de presencia, parece que hoy la meteorología tampoco aguará la gran fiesta del motor de Lalín.