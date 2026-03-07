Fútbol Sala
El Inversia busca su noveno triunfo consecutivo en Pontedeume
Redacción
El Inversia Seguros A Estrada se desplaza hoy a la pista del Pontedeume en busca de la que sería su novena victoria consecutiva. Los de Diego Castro marchan como líderes de la Primera Autonómica con tres puntos sobre el segundo, el Nauga Coruña. Para mantener su renta una jornada más deben vencer a un rival que marcha en la zona media de la tabla. UD A Estrada y Agolada buscarán por su parte puntos que les permitan salir de la zona de descenso directo. Los estradenses reciben a las 17.30 horas en el Coto Ferreiro al Narón O Freixo. Los dezanos reciben mañana al segundo, el Nauga Coruña.
En Primera femenina el UD A Estrada se enfrenta hoy a las 19.30 al 5 Coruña. El Rodeiro por su parte visita la pista del Ventorillo. Ambos equipos marchan en la zona media de la clasificación, separados por solo tres puntos.
