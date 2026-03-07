Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Inversia busca su noveno triunfo consecutivo en Pontedeume

Redacción

A Estrada

El Inversia Seguros A Estrada se desplaza hoy a la pista del Pontedeume en busca de la que sería su novena victoria consecutiva. Los de Diego Castro marchan como líderes de la Primera Autonómica con tres puntos sobre el segundo, el Nauga Coruña. Para mantener su renta una jornada más deben vencer a un rival que marcha en la zona media de la tabla. UD A Estrada y Agolada buscarán por su parte puntos que les permitan salir de la zona de descenso directo. Los estradenses reciben a las 17.30 horas en el Coto Ferreiro al Narón O Freixo. Los dezanos reciben mañana al segundo, el Nauga Coruña.

En Primera femenina el UD A Estrada se enfrenta hoy a las 19.30 al 5 Coruña. El Rodeiro por su parte visita la pista del Ventorillo. Ambos equipos marchan en la zona media de la clasificación, separados por solo tres puntos.

El tudense Carlos Fer diseña el cartel de las Festas de San Telmo

Una gran oportunidad perdida

Adiós a Rubia, la cabra de Bueu en Gran Hermano

Xunta y Concello de Pontevedra pactan la liberación de concesiones en las marismas de Alba

El recorte en los viñedos de Rías Baixas podría pactarse tras la floración

La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes

Condenado por arrojar de forma «despiadada, salvaje y cruel» al perro Pistón desde el viaducto de la autovía: sobrevivir a una caída de 100 metros fue «milagroso»

La pesquera Cooke rearma su oferta por las granjas de Avramar con una 'macroampliación' de capital de más de 230 millones

