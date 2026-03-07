El Disiclín reta a la lógica en su último vuelo a Canarias

El Disiclín Balonmán Lalín afronta esta tarde su último salto al archipiélago canario de la temporada en una situación de «supervivencia» deportiva. La visita al Gáldar Gran Canaria (22.00 horas, en la península) no sólo representa un reto por la entidad del rival, sino por las extremas limitaciones logísticas y físicas que han marcado la previa en el seno del conjunto dezano, algo que por otra parte no pilla de nuevas a los responsables de la entidad.

Pablo Cacheda no ha ocultado la frustración que genera el sistema de desplazamientos a las islas, que obliga a cerrar las convocatorias con varios meses de antelación. Esta rigidez administrativa ha dejado al Lalín con apenas 13 jugadores disponibles, una lista cerrada cuando se adquirieron los billetes y que hoy, debido a bajas personales y lesiones de última hora, resulta imposible de ampliar. «Si este partido se jugase en Galicia, la convocatoria sería muy distinta», lamentó el técnico rojinegro.

Falta de ritmo

A la escasez de efectivos se suma el precario estado de salud de piezas clave en los del Arena. Tres de los expedicionarios llegan entre algodones: Ramón, con problemas en un tobillo; Víctor, lastrado por la espalda; e Iago, que apenas ha podido ejercitarse en las últimas dos semanas. Esta falta de ritmo competitivo en los entrenamientos complica el plan de partido del Disiclín frente a un rival que, aunque imprevisible, posee una de las plantillas más potentes de la categoría, pero que viene de caer en su último compromiso liguero en la pista de Saeplast Cañiza.

Sobre el parqué, el Disiclín se encontrará en el Pabellón de la Montaña de Gran Canaria con un Gáldar que Cacheda define como una «montaña rusa». A pesar de su teórica superioridad y de estar por encima en la tabla provisional, los canarios no han logrado todavía la regularidad esperada. El equipo lalinista buscará hoy aprovechar esa inestabilidad para pescar en río revuelto, aunque para ello deberá gestionar los esfuerzos de forma casi quirúrgica para que los 13 convocados para el encuentro aguanten el envite físico que supondrá el duelo en territorio insular.