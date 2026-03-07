Dani Berdomás asalta por vez primera el trono del ‘Cocido’

La trigésima edición del Rali do Cocido pasará a la historia no sólo por su cifra redonda, sino por un guión cargado de drama, velocidad y un desenlace inesperado que sacudió los cimientos del Campionato Xunta de Galicia de Rallyes-Recalvi. En un año donde el certamen batió récords con 15 vehículos de la categoría R5 y Rally2 en la línea de salida, la cita de Lalín prometía emociones fuertes desde el primer kilómetro del recorrido.

La jornada definitiva comenzó ayer con un dominio incontestable. Tras el paréntesis del tramo urbano del viernes, donde José Lamela y Unai Conde sorprendieron liderando, el sábado amaneció con el rugido del Škoda de Alberto Meira y Avelino Martínez. La dupla marcó un ritmo endiablado desde el inicio, encadenando scratches consecutivos en los primeros tramos de la mañana para asaltar el liderato. Mientras Meira volaba sobre el asfalto, Lamela perdía todas sus opciones de victoria tras sufrir un inoportuno trompo que lo hundía en la clasificación general. Al llegar al ecuador de la prueba, tras cinco tramos disputados, Meira y Martínez mantenían un control absoluto, ampliando su ventaja tras las segundas pasadas por Cercio y Méixome, dejando claro que eran los grandes favoritos al triunfo en Lalín.

Parque cerrado en el Pontiñas Gadis de Lalín. |

Sin embargo, por detrás la tensión era máxima. Daniel Berdomás y Brais Mirón, a los mandos de su Citroën C3 Rally2, se mantenían a la expectativa en una sólida segunda posición, mientras que la batalla por el último cajón del podio se convertía en un duelo de infarto entre Alberto Otero y Luis Vilariño, separados por apenas cuatro segundos. Al caer la tarde, el escenario cambió; Berdomás lanzó un ataque feroz, adjudicándose los mejores tiempos en «Persideza-Carballeda» y «Avatel-Saborida», incrementando la presión sobre un Meira que empezaba a sentir el aliento del Citroën en su nuca.

El golpe definitivo llegó en el penúltimo tramo. Cuando todo apuntaba a un final de infarto, el motor del Škoda de Alberto Meira dijo basta. Una avería mecánica obligaba al líder a abandonar la prueba tras la segunda pasada por Carballeda, dejando el camino libre a sus perseguidores. Con la retirada del gran dominador, Dani Berdomás y Brais Mirón heredaron la cabeza de carrera para cruzar la meta como brillantes vencedores de este 30 aniversario, demostrando una constancia y velocidad que tuvieron premio final.

Aficionados esperando la pasada de los vehículos. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

El podio lo completaron Alberto Otero y Jordán Vázquez en una meritoria segunda posición, seguidos por Luis Vilariño y David Míguez, quienes celebraron con un tercer puesto su regreso a tiempo completo al certamen. La remontada del día la protagonizaron José Lamela y Unai Conde, que tras su error inicial lograron escalar hasta la cuarta plaza en su estreno con el Škoda, cerrando el «top 5» Manuel Souto y Pablo Gregorio con el Hyundai i20 Rally2. Estos cinco equipos encabezaron además el Supercampionato R5 Recalvi Pirelli, poniendo el broche de oro a una edición del Rali do Cocido que recordó por qué Lalín es el epicentro del automovilismo gallego.