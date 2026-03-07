Álex Marque se pasa a los rallyes por un día

Después de un 2025 complejo a los mandos de su Hyundai i20N Rally2, Pepe López se trabaja estos días para trabajar junto a Sports&You antes de dar comienzo a su segundo año con la marca. Dando continuidad al proyecto de 2025, el copiloto estradense David Vázquez se mantiene a la derecha de Pepe López, en la que será su tercera temporada compartiendo habitáculo. En sus entrenos se coló en los últimos días un invitado especial, el exciclista estradense Álex Marque, quien no dudó en vestirse el mono y el casco para realizar unas pasadas como copiloto de Pepe López.