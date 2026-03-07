Motor
Álex Marque se pasa a los rallyes por un día
Después de un 2025 complejo a los mandos de su Hyundai i20N Rally2, Pepe López se trabaja estos días para trabajar junto a Sports&You antes de dar comienzo a su segundo año con la marca. Dando continuidad al proyecto de 2025, el copiloto estradense David Vázquez se mantiene a la derecha de Pepe López, en la que será su tercera temporada compartiendo habitáculo. En sus entrenos se coló en los últimos días un invitado especial, el exciclista estradense Álex Marque, quien no dudó en vestirse el mono y el casco para realizar unas pasadas como copiloto de Pepe López.
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita