Fútbol para celebrar el Día Internacional de la Mujer en A Estrada

El Novo Municipal de A Estrada acoge hoy a partir das 11.30 horas un evento especial en el que habrá reconocimientos y un partido de fútbol protagonizado por mujeres gallegas de distintos sectores profesionales. Será la segunda edición de este partido, que tiene como objetivo promover la igualdad en el deporte y en la sociedad. Tras los actos protocolarios se jugará un partido de fútbol 8.